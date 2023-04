Kondensstreifen entstehen aus Abgasen von Flugzeugen. Wenn der Treibstoff verbrannt wird, bilden sich hauptsächlich Wasserdampf und Kohlendioxid, jedoch auch Ruß und andere Schwebeteilchen. Diese lösen eine Kondensation aus, sodass aus dem Wasserdampf Wassertröpfchen werden. Die weißen Streifen am Himmel bestehen somit aus Wassertröpfchen beziehungsweise Eiskristallen.

Sie sind nur unter bestimmten Voraussetzungen sichtbar. Dafür muss die Atmosphäre kalt genug sein. Die dafür notwendige Temperatur liegt nach Angaben des Instituts für Physik der Atmosphäre zwischen -35 und -55 Grad Celsius und hängt von der Flughöhe, der Umgebungsfeuchte, dem Treibstoff und dem Wirkungsgrad des Flugzeugs ab. In trockener Luft lösten sich Kondensstreifen rasch wieder auf, in sehr feuchter Luft könnten sie dagegen für längere Zeit am Himmel zu sehen sein.

Welche Auswirkungen Kondensstreifen auf die Atmosphäre und damit auf die Erde haben, ist noch nicht vollständig geklärt. Dem Institut für Physik zufolge, das dazu forscht, tragen Kondensstreifen zur Erwärmung der Erde weniger bei als das vom Luftverkehr ausgestoßene Kohlendioxid.