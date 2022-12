Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und überall werden Jahresrückblicke gesendet, gedruckt, online gestellt. Manchmal aber sind es einzelne Ereignisse, die besondere Erinnerungen hervorrufen. Und da wir zum Jahreswechsel ein bisschen Schwein brauchen, erzählt der ehemalige Schifferstadter Förster Ernst-Christian Driedger hier folgende saugute Geschichte.

„Im September dieses Jahres waren nach der lang anhaltenden Trockenheit in diesem Sommer Wildschweine in den umzäunten Schifferstadter Waldfriedhof eingedrungen. Vor allem im südlichen Rasenfeld wühlten sie den häufig beregneten Teil auf der Suche nach Würmern, Käfern und Larven um. Personen, die in den späten Abendstunden den Friedhof besuchten, berichteten von merkwürdigen Geräuschen. Aber zu Gesicht bekommen hat die tierischen Übeltäter niemand. Nachdem der Stadtservice die Zaunlöcher wieder geflickt und die Stadtgärtner die umgewühlten Flächen wieder sorgfältig eingeebnet hatten, ließen die säuischen Vandalen den Waldfriedhof vorerst einmal in Ruhe.

Totengräber überrannt

Nur einige alte „Vetter und Bäsel“ werden sich daran erinnern, dass Wildschweine auch schon einmal den Stadtfriedhof heimgesucht hatten. Den Waldfriedhof gab es damals noch gar nicht. Es war im Jahr 1950 und die Pfalz war von französischen Truppen besetzt. Die Jäger hatten alle ihre Waffen abliefern müssen und durften nicht jagen. So konnten sich die Schwarzkittel ungehindert vermehren und fraßen sich an den Feldfrüchten auf den Äckern ungestört satt. Dies zu einer Zeit, wo Nahrungsmittel knapp waren und die hungerleidende Stadtbevölkerung scharenweise aufs Land zum „hamstern“ fuhr.

So verirrte sich damals eine Sau auch auf den Stadtfriedhof. Der damalige Totengräber versuchte mit List und Tücke das Tier einzufangen. Was allerdings nicht so recht gelang. Im Gegenteil: Er wurde von dem wilden Borstenvieh über den Haufen gerannt. Er kam aber mit dem Schrecken und einigen Schrammen davon. Flugs wurde nun eine Bürgerwehr gebildet, die mit vereinten Kräften dem Untier zu Leibe rückte und es auch schließlich – mit einer Axt im übrigen – zur Strecke brachte. Praktischerweise befand sich unter den rasch herbei gerufenen Verteidigern des Stadtfriedhofes auch ein Metzger, der nach vollbrachter Tat das Schwein schnell und fachgerecht zerlegte.

Das Fleisch wurde gerecht aufgeteilt und ansonsten Stillschweigen bewahrt. Denn Schlachtungen bedurften der Genehmigung der französischen Besatzungsmacht und wenn die Tat ruchbar geworden wäre, hätten Hausdurchsuchungen, Beschlagnahme und Strafen gedroht. So konnten sich Mitwisser und Mittäter (von Mittäterinnen ist nichts bekannt) klammheimlich über eine Bereicherung des ansonsten doch eher dürftigen Speisezettels erfreuen: „Schwein gehabt!“.