Kaplan Peter Betz prägte Schifferstadt nachhaltig: So engagierte er sich gegen Wohnungsnot und machte sich damit bei der Kirche unbeliebt.

Kaplan Peter Betz war nicht lange in Schifferstadt tätig und ganz freiwillig kam er auch nicht hierher. Doch sein Wirken prägt das Ortsbild bis heute: Im Süden gibt es ein Viertel, das älteren Schifferstadtern noch als „Betzedorf“ bekannt ist. Es liegt gegenüber dem Südbahnhof zwischen Speyerer Straße, Ostring, Buschstraße und Amselweg. Der verstorbene Stadtarchivar Gerhard Sellinger hat sich in der Reihe „Heimatkundliche Beiträge“ dem Kaplan und seinem Werk schon 2008 ausführlich gewidmet.

Jetzt erhofft sich der Verein für Heimatpflege neue und ergänzende Informationen. Dafür ist zu Betz’ 100. Todestag am 19. August der Historiker und ehemalige Leiter des Archivs des Bistums Speyer, Hans Ammerich eingeladen. „Als Archivar des Bistums hatte Professor Ammerich ganz andere Möglichkeiten, Aufzeichnungen und Dokumente zu finden und wir sind sehr gespannt auf seinen Vortrag“, sagt der Vorsitzende des Vereins für Heimatpflege, Werner Krämer.

In Ungnade gefallen

Peter Betz wurde am 30. Januar 1885 in St. Ingbert geboren, das damals noch zu bayerischen Pfalz gehörte. 1912 wurde er in Speyer zum Priester geweiht. Seine erste Kaplanstelle war in Ludwigshafen-Friesenheim, bald darauf wurde er nach Dudenhofen versetzt. Dort beginnt er sein soziales Engagement. Laut Sellinger sei Betz beim Bischöflichen Ordinariat „in Ungnade gefallen“, was der Autor nicht weiter ausführt. Vielleicht kann Historiker Ammerich Licht ins Dunkel bringen? Klar ist: Betz wurde 1917 nach Schifferstadt versetzt.

Die Zeiten, kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs und die folgenden Nachkriegsjahre, waren in Schifferstadt sehr schwierig. Die Wohnungsnot war katastrophal. Sellinger zitiert Erhebungen, wonach 135 Familien mit vier bis zwölf Personen in Zwei-Zimmer-Wohnungen leben, andere sogar noch beengter. Fast die Hälfte der 8000 Schifferstadter lebte in Bedingungen, die nicht nur gesetzlich unzulässig, sondern hygienisch unzumutbar waren. Abzusehen war auch, dass Kriegsheimkehrer die Situation verschärfen würden. Von staatlicher oder privater Seite war keine Initiative zur Linderung der Not zu erkennen.

Hilfe in der Not

Betz erkannte dies und wollte handeln. Wie Sellinger berichtet, sah der Kaplan eine Lösung in der Gründung einer Genossenschaft. Die Idee geht auf Friedrich Wilhelm Raiffeisen zurück, der etwa 50 Jahre zuvor mit einem Darlehnskassenverein und einer Genossenschaftsbank ein funktionierendes Modell zur gegenseitigen Organisation und Hilfe begründet hat. Betz gründete eine Wohnungsbau-Genossenschaft. Widerstände gab es viele, auch seitens der Kirche, die Betz' Engagement kritisch sah und sein Verhalten sogar als „unwürdig“ beschrieb. Laut Sellinger haben sich die Spannungen zwischen dem jungen Kaplan und den Kirchenoberen fortgesetzt. Betz starb am 19. August 1922 im Alter von nur 37 Jahren.

Termin

Freitag, 19. August, 19 Uhr, in der Sankt Laurentius Kirche, Jägerstraße 14, gemeinsame Gedenkfeier von Heimatpflegeverein, Pfarrgemeinde und Stadt Schifferstadt zu Ehren von Kaplan Peter Betz. Festvortrag von Professor Hans Ammerich, früherer Direktor des Archivs des Bistums Speyer.