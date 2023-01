Was halten Sie von der fortschreitenden Digitalisierung in den Grundschulen? Würden Sie sich stundenweise per Online-Plattform ein Fahrzeug mieten? Diese und weitere Fragen stellt die Verbandsgemeinde Rheinauen derzeit ihren Bürgerinnen und Bürgern in einer Umfrage zur Digitalstrategie. Langfristig soll das Dorfleben dadurch einfacher und angenehmer gestaltet werden können.

„Digitalisierung ist in aller Munde. Es geht nicht mehr ohne“, sagt Detlef Schneider, Leitender Beamter der Verbandsgemeindeverwaltung Rheinauen. Die Behörde kann seinen Angaben zufolge an drei Stellschrauben drehen: an der internen digitalen Ausstattung im Verwaltungsbetrieb, an der Möglichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger Verwaltungsdienstleistungen online erledigen können, wobei dabei das Land unterstützen muss, und daran, dass in den Kommunen eine digitale Infrastruktur geschaffen wird.

Unter der digitalen Infrastruktur versteht die Verwaltung, dass sich Bürger zum Beispiel über eine Online-Plattform stundenweise ein Fahrzeug mieten können oder dass Funklöcher durch öffentliche WLAN-Hotspots geschlossen werden. Bei diesen Beispielen ist die Verbandsgemeindeverwaltung allerdings auf die Hilfe von Telekommunikationsunternehmen beziehungsweise externen Firmen angewiesen. Schneider macht daher deutlich, dass die Behörde nicht alles selbst in der Hand habe, sich nun aber mit der Umfrage bei ihren Bürgern informieren möchte, was diese als wichtig erachten.

Überwiegend ältere Bürger antworten

Bisher hat die Verwaltung rund 250 Rückmeldungen bekommen. Die zuständige Sachbearbeiterin Jacqueline Born spricht von grundsätzlich sehr sachlichen Antworten der Bürger. Für das Handlungsfeld „Bildung und Jugend“ möchte die Verwaltung zum Beispiel wissen, was die Bürger von der fortschreitenden Digitalisierung in den Grundschulen halten. Die Verbandsgemeinde habe zwar keinen Einfluss auf die Lehrpläne des Landes, aber als Träger seien die Ortsgemeinden für die Ausstattung der Schulen verantwortlich. Nach Angaben von Jacqueline Born sollen die Schulleiter in der Verbandsgemeinde über die Rückmeldung der Bürger informiert werden. Born und Schneider können sich dann auch vorstellen, dass die Verbandsgemeindeverwaltung die Schulleitungen bei der Fortbildung der Lehrer in Sachen Digitalisierung unterstützt.

Den beiden Verwaltungsmitarbeitern ist wichtig, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger an der Umfrage beteiligen, damit ein umfassendes Stimmungsbild erfasst werden kann. Bisher kämen die meisten Rückmeldungen von Einwohnern, die zwischen 40 und 79 Jahre alt seien. Schneider und Born legen Wert darauf, dass auch ältere Menschen ohne Computer an der Umfrage teilnehmen können. Daher gibt es den fünfseitigen Bogen nicht nur auf der Internetseite der Verbandsgemeindeverwaltung, sondern auch in Papierform. Gerade ältere Bürger werden gefragt, ob sie sich ein Angebot wünschen, bei dem Digital-Tutoren sie bei der Bedienung von digitalen Anwendungen unterstützen.

Teilnahme noch bis 23. Januar möglich

Schneider und Born erhoffen sich auch noch Rückmeldungen von jüngeren Bürgerinnen und Bürgern zwischen 18 und 24 beziehungsweise 25 bis 39 Jahren, die die Zukunft einer Kommune sind. Es wird zum Beispiel auch gefragt, ob die digitale Bürgerbeteiligung oder ein lokaler Online-Marktplatz für örtliche Unternehmen erwünscht ist.

Einsendeschluss für die Umfrage ist der 23. Januar. Anschließend werten die Verwaltung und der Arbeitskreis Digitalisierung mit Kommunalpolitikern und Bürgern die Ergebnisse aus. Sie werden in den politischen Gremien vorgestellt und sollen je nach Priorisierung der Bürger in den kommenden Jahren abgearbeitet werden. Die Digitalstrategie sei auf fünf Jahre angelegt und werde immer weiter aktualisiert und angepasst, sagt Detlef Schneider.

Kontakt

Die „Umfrage zur Umsetzung der Digitalstrategie in der Verbandsgemeinde Rheinauen“ gibt’s im Internet unter www.vg-rheinauen.de/aktuelles/digitalisierung/ oder in Papierform bei Jacqueline Born, die unter 06236 4182-133 erreichbar ist.