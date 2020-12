Die Feiertage stehen bevor – und auch die Rathäuser im Kreis verabschieden sich nach und nach in die Ferien. Im neuen Jahr geht es weiter, natürlich unter den aktuellen Corona-Regeln. Bis dahin gibt es für manche Anliegen einen Bereitschaftsdienst.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maxdorf macht es kurz und knapp. „Die Verwaltung ist zu“, sagt Paul Poje (CDU), und das schon seit Montag. Und das gilt nicht nur für den Publikumsverkehr, alle Mitarbeiter haben frei oder feiern Überstunden ab – auf Geheiß des Chefs. „Ich habe es wegen des landesweiten Lockdowns angeordnet“, sagt Poje, „zum Schutze der Mitarbeiter und der Bürger.“ Ab Montag, 4. Januar, herrscht wieder Betrieb – unter den bekannten Pandemie-Regeln, allen voran: Ohne Termin und telefonische Anmeldung vorab geht nichts.

Wegen des aktuellen Lockdowns hat auch das Rathaus der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim seine Öffnungszeiten angepasst. Der Bürgerservice bleibt laut Verwaltung weiterhin geöffnet. „Wir bitten jedoch, nur in dringenden Fällen persönlich vorbeizukommen“, heißt es in einer Mitteilung. Die Information im Rathaus sowie die übrige Verwaltung sind derzeit nur telefonisch oder per E-Mail von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, sowie dienstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr erreichbar. Von Heiligabend bis Silvester hat das Rathaus geschlossen. Das Standesamt, bei dem auch Sterbefälle aufgenommen werden, hat eine Rufbereitschaft am Montag und Mittwoch, 28. und 30. Dezember, eingerichtet. Sie ist von 9 bis 11 Uhr unter 06231/401-184 erreichbar. Und noch ein wichtiges Datum in Lockdown-Zeiten: Letzter Annahmetag auf dem Wertstoffhof ist Mittwoch, 23. Dezember, 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Weiter geht es erst wieder am Mittwoch, 6. Januar.

Weihnachtsurlaub bis ins neue Jahr

Einen Bereitschaftsdienst für das Standesamt gibt es zwischen den Jahren auch in Limburgerhof, allerdings ausschließlich zur Aufnahme von Todesfällen. Am 28., 29. und 30. Dezember ist die Telefonnummer 06236/691143 jeweils von 9 bis 11 Uhr erreichbar. Letzter Öffnungstag der Gemeindeverwaltung im Ortszentrum ist der 23. Dezember, dann ist bis 4. Januar geschlossen.

Zwischen den Jahren ist auch die Verwaltung der Verbandsgemeinde Rheinauen geschlossen. Am Dienstag, 29. Dezember, sind das Standesamt und Bürgerbüro in Waldsee für Notfälle von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Telefonisch Anmeldung ist notwendig unter 06236/4182-316 oder -313.

Ab Heiligabend verabschiedet sich auch die gesamte Schifferstadter Stadtverwaltung in ihren Weihnachtsurlaub. Bis einschließlich Sonntag, 3. Januar, bleiben alle Dienststellen, dazu zählen Rathaus, Kindertagesstätten, Bücherei, Jugendtreff und Friedhofsverwaltung, geschlossen. Auch das Büro auf dem Waldfriedhof ist nicht besetzt. Von Montag bis Mittwoch, 28. bis 30. Dezember, jeweils von 9 Uhr bis 11 Uhr, ist eine Rufbereitschaft unter 0170/2426077 erreichbar, um Sterbefälle bekanntzugeben und Bestattungen zu regeln.

Auto anmelden geht

Ähnlich handhabt es die Gemeindeverwaltung Böhl-Iggelheim. Ab Heiligabend ist geschlossen, ab 4. Januar wieder geöffnet. Der Bereich Bürgerdienste hat eine Bereitschaft für Sterbefälle und dringend erforderliche Ausweise und Pässe eingerichtet. Die Telefonnummer 06324/963113 ist vom 28. bis 30. Dezember zwischen 10 und 12 Uhr erreichbar. Für Notfälle im Bereich Kläranlage steht die Rufnummer 06324/76435 zur Verfügung.

„Wie üblich“, hat die Kreisverwaltung in Ludwigshafen mit allen Außenstellen an Heiligabend und Silvester geschlossen. Zwischen den Jahren ist die Verwaltung sowie die Kfz-Zulassungsstelle in Ludwigshafen geöffnet, allerdings mit reduzierter personeller Besetzung. Auch hier gilt: Vorher Termin vereinbaren.

Kurz und knapp hält es derweil das Rathaus in Mutterstadt. Von Heiligabend bis Silvester ist geschlossen. „Ab dem 4. Januar 2021 sind wir wieder für Sie da“, teilt die Verwaltung mit.