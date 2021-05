Für Tierschutzvereine sind die Zeiten hart: Veranstaltungen, die Spenden in die Kasse spülen, sind abgesagt. Tiere aus dem Ausland, die bereits vermittelt sind, dürfen nicht ausreisen. Menschen aus dem Tierschutz berichten, wie sie die Zeit während der Corona-Krise überstehen, aber auch nutzen.

Beim Tierschutzverein Haßloch, der das Haßlocher Tierheim betreibt, sind die Mitglieder in der Corona-Krise inzwischen gut organisiert. „Wir haben unsere Mitarbeiter in Zweierteams jeweils im Schichtdienst aufgeteilt, und die Gassigeher für unseren Joschi haben einen Schlüssel für den Hintereingang“, sagt Kassenwartin Nicole Fützenreiter. „Was auch super klappt, sind die kontaktlosen Spendenübergaben am Tor. Wir haben Futter, aber auch Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe erhalten.“ Die Katzenstreichelhände der Ehrenamtlichen fehlen zurzeit allerdings – und natürlich die Spenden, die an Veranstaltungen reinkommen und fast den gesamten Jahresbedarf an Streu und Futter decken.

Schifferstadt: Katzen suchen ein Zuhause

Karin Fischer, stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins Schifferstadt, beklagt ebenfalls die fehlenden Spenden durch den Ausfall der Floh- und Frühlingsmärkte. „Auch das Interesse an Tieren ist momentan gleich null.“ Dabei warten acht Katzen auf ein neues Zuhause, eine Kätzin ist trächtig. „Wir hoffen, dass sich die Situation in drei Monaten, wenn die Kleinen vermittelbar sind, wieder normalisiert hat“, sagt Fischer. „Doch wer jetzt Interesse an einer Katze hat, weil er ohnehin mehr zu Hause ist, sollte sich melden. Die normalerweise persönlichen Vorkontrollen können zurzeit auch über Video stattfinden.“ Ansonsten kümmern sich die Ehrenamtlichen weiterhin um herrenlose Katzen, die Hilfe brauchen, fangen sie ein und versorgen sie. Wer eine solche Katze sichtet, kann sich melden und erhält eine Lebendfalle, die dann vom Tierschutzverein kontaktlos abgeholt wird.

Ludwigshafen: Ruhige Zeiten

Auch der Tierschutzverein Ludwigshafen erlebt momentan ruhige Zeiten. Die Vorsitzende Monika Deutsch-Bunke sagt: „Bei der Büroarbeit kann ich jetzt zwar Liegengebliebenes aufarbeiten. Und unsere Tiere in der Geschäftsstelle – Katzen, Kaninchen und Reptilien – werden von unseren Tierpflegern gut versorgt. Wer sich momentan für ein Tier interessiert, kann sich bei mir melden, und unter Einhaltung der Hygieneregeln und Abstandhalten ist ein Besuchstermin möglich.“ Was Deutsch-Bunke allerdings große Sorgen bereitet, sind die Stadttauben in Ludwigshafen. Während die Geschäfte in den vergangenen Wochen geschlossen waren, hätten sie keine Nahrung mehr gefunden. „Jetzt ist die Chance da, ein sinnvolles Tauben-Management einzurichten – mit Taubenhäusern, Austausch der Eier und artgerechter Fütterung. Nur das hält erwiesenermaßen die Taubenpopulation langfristig klein“, wünscht sich Deutsch-Bunke.

Neuhofen: Flohmarktartikel via Facebook

Tierschutz macht vor Grenzen nicht halt. Das Coronavirus allerdings auch nicht. Christian Ramthun von den Pfotenfreunden Bulgarien aus Neuhofen ist besorgt: „Die Hunde in unserer Pflegestelle Glavan sind ausreisefertig, doch sie dürfen nicht raus. Zum Glück sind die Interessenten, die bereits die Schutzgebühr bezahlt haben, geduldig. Aber an Spenden nehmen wir rein gar nichts ein“, sagt er. Momentan werden Flohmarktartikel über Facebook versteigert. Am stärksten wahrgenommen wird der Verein in Neuhofen auf dem Rehbachfest, bei dem er mit einem Glücksrad und einem Flohmarkt vertreten ist. Eigentlich steht das Fest im Juni an, doch die Bundesregierung hat Großveranstaltungen bis Ende August verboten.

Böhl-Iggelheim: Tierische Mode

Tierliebhaberin Maike Grahn aus Böhl-Iggelheim unterstützt zwei Tierschutzvereine, die in Rumänien agieren. Dort hat sie jeweils einen Patenhund – und unter ihrem Dach lebt ein zehnjähriger Mops-Mix. Auch sie kennt die dortigen Probleme, und sehr schnell war die Idee geboren: eine Tierschutz-Modekollektion mit dem Namen „WauMau-Mode“. Über Instagram lernte sie zwei Designerinnen kennen, die sich von ihrer Begeisterung anstecken ließen. Bedruckt und versendet werden die Kleidungsstücke – T-Shirts und Hoodies – von einem Unternehmen aus Bensheim. „Diese Druckerei passte für uns perfekt, da sie Textilien eines Herstellers verarbeitet, der zu fairen Arbeitsbedingungen und nachhaltig aus Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester produziert. Das war für mich sehr wichtig“, sagt Maike Grahn. Geplant ist, alle Einnahmen abzüglich der Kosten für das Material jeweils am Monatsende an die Vereine „Tierschutzgruppe Herzensmenschen“ und „Tierengel grenzenlos“ zu spenden. „Damit können wir die Vereine unterstützen, und wir hoffen, dass viele Hundemenschen mitmachen und die Existenz der Tiere vor Ort sichern.“

Noch Fragen?

Tierschutzverein 1985 Schifferstadt, Telefon 06235/3515, E-Mail: tierschutz@tierschutzverein-schifferstadt.de

Tierschutzverein Ludwigshafen, Telefon 01573/3909357, donnerstags zwischen 14 und 17 Uhr, E-Mail: mail@tierschutzverein-ludwigshafen.de

1. Tierschutzverein Haßloch und Umgebung, Telefon 06324/4944, E-Mail: tierschutzverein.hassloch@t-online.de