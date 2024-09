Das Heimatmuseum Heuchelheim kehre bald zum normalen Museumsbetrieb zurück, signalisiert Markus Wilhelm, der Vorsitzende des Trägervereins Heimat- und Kulturverein in der alten Verbandsgemeinde Heßheim. Symbolischer Start ist am Samstag, 14. September, zur Dorfkerwe. Im Vorfeld berichtet Wilhelm von Arbeiten im Hintergrund, Plänen für die Zukunft, neuen Ideen – und wie für ihn ein Traum in Erfüllung ging.

Die Nachricht im Februar 2023 schlug ein wie eine Bombe. Der komplette Vorstand des 1988 gegründeten Heimat- und Kulturvereins in der alten Verbandsgemeinde Heßheim war