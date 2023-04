Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Kreisel soll eine unfallträchtige Kreuzung bei Birkenheide entschärfen. Die wird während der Bauarbeiten komplett gesperrt. Die Umleitung ist lang und es steht zu befürchten, dass Autofahrer eine Abkürzung durch den Ort finden werden. Doch es gibt eine Lösung – wenn auch mit Umwegen.

Mal angenommen, jemand wohnt in Erpolzheim oder in Freinsheim und möchte Richtung Ludwigshafen und Mannheim fahren, zur Arbeit oder einfach so. Der schnellste Weg dürfte an