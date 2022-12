Nach dem Hackerangriff Ende Oktober ist die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises noch nicht wieder voll erreichbar. Die Verwaltung gibt jetzt bekannt, was Bürger beachten müssen, wenn sie mit der Behörde zu tun haben.

Wie kann man einen Führerschein beantragen?

Wer einen Führerschein beantragen, verlängern, umtauschen oder ersetzen lassen möchte, kann das nicht per Post tun. Stattdessen sollten sich Bürger an ihre Gemeindeverwaltung wenden. Ausgenommen davon sind Ersatzführerscheine, internationale Führerscheine und Fahrerkarten für Berufskraftfahrer. Diese können nach Terminvereinbarung im Kreishaus in Ludwigshafen beantragt werden. Führerscheine können montags bis freitags zwischen 8 und 12 Uhr bei der Kreisverwaltung abgeholt werden.

Wie ist die Zulassungsstelle erreichbar?

Fahrzeuge können weiterhin nur in den Außenstellen der Kreisverwaltung in Dudenhofen und Heßheim zugelassen werden. Termine können nach wie vor auf der Webseite der Kreisverwaltung vereinbart werden. Die Außenstellen sind telefonisch unter 06232 6560 (Dudenhofen) und 06233 37910 (Heßheim) erreichbar, die Hauptstelle in Ludwigshafen nur per Post.

Inwieweit ist der Schulbetrieb eingeschränkt?

Die weiterführenden Schulen im Kreis arbeiten mit eigenen Serversystemen und sind deshalb nicht direkt vom Hackerangriff betroffen. Auf einige Schwierigkeiten müssen sich Eltern dennoch einstellen. Beim Bezahlen von Mensa-Essen bittet die Verwaltung darum, die Chip-Nummer anzugeben, weil sonst die Zahlung nicht zugeordnet werden kann. Anträge für das Maxx-Ticket können die Schüler in den Schulsekretariaten abholen. Bei der Bearbeitung könne es allerdings zu Verzögerungen kommen, teilt die Kreisverwaltung mit. Verzögerungen gebe es wegen Lieferschwierigkeiten auch bei der Schulbuchausleihe.

Was tun bei Problemen mit der Müllabfuhr?

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (Eba) ist ebenfalls nicht mehr per E-Mail oder Fax erreichbar. Wenn die Abfuhr ausbleibt oder Tonnen defekt sind, können Bürger das über ein Online-Formular reklamieren. Sperrmülltermine können bis Jahresende nicht mehr gebucht werden. Stattdessen gibt es für jede Gemeinde einen zentralen Termin.

Was ist bei Anträgen für Sozialleistungen wie Wohngeld, Bafög oder Grundsicherung zu beachten?

Die Anträge können in den Gemeindeverwaltungen gestellt werden. Wegen des Serverausfalls, personeller Engpässe und gesetzlicher Änderungen kann sich die Bearbeitung laut der Kreisverwaltung verzögern.

Wie können Bürger Bauanträge stellen?

Bauanträge können über die jeweilige Gemeinde- oder Verbandsgemeindeverwaltung eingereicht werden. Die notwendigen Formulare gibt es auf der Webseite des Finanzministeriums. Teilungserklärungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulastenauskunft und Eintragungen von Baulasten können formlos per Post an die Bauabteilung der Kreisverwaltung geschickt werden.

Wie arbeitet die Ausländerbehörde derzeit?

Einbürgerungsanträge kann die Ausländerbehörde der Kreisverwaltung momentan nicht bearbeiten. Wer einen Aufenthaltstitel beantragen oder verlängern lassen will, kann auf der Webseite der Behörde das Formular herunterladen und damit persönlich im Kreishaus vorsprechen.