Die Nitratbelastung im Brunnenwasser sinkt trotz vieler Auflagen zur Düngemenge und zum Düngezeitpunkt nicht so wie gehofft. Das hat der VSR-Gewässerschutz bei der Auswertung der im September in Limburgerhof abgegebenen 73 Brunnenwasserproben festgestellt.

Die gemeinnützige Organisation fordert noch mehr Unterstützung für das Anlegen von Baumstreifen auf den Feldern. Diese führen nach Angaben des VSR nachweislich zu einer erheblichen Senkung der Nitratbelastung ohne den Ertrag auf dem Acker zu verringern.

Die Brunnenwasserergebnisse vom Termin in Limburgerhof hat Physiker Harald Gülzow bereits ausgewertet. In jeder fünften Probe aus den privat genutzten Brunnen stellte er eine Überschreitung von 50 Milligramm pro Liter (mg/l) Nitrat fest. Erschreckend fand der Gewässerexperte die festgestellte Belastung in den Gartenbrunnen in Ruchheim mit 245 Milligramm Nitrat pro Liter (mg/l), in Limburgerhof mit 238 mg/l, in Fußgönheim mit 231 mg/l, in Mutterstadt mit 226 mg/l und in Dannstadt mit 121 mg/l. Etwas weniger hoch belastet ist das Grundwasser in Neuhofen mit 69 mg/l Nitrat, in Schifferstadt mit 59 mg/l und in Altrip mit 52 mg/l.

Vertragsverletzung knapp verhindert

Er betont, dass die Nitratrichtlinie dazu verpflichtet, eine Überschreitung des Nitratgrenzwertes von 50 Milligramm pro Liter im Grundwasser zu verhindern. „Im letzten Moment konnte gerade noch das Vertragsverletzungsverfahren mit hohen Strafzahlungen wegen der Nichteinhaltung der Richtlinie letztes Jahr abgewendet werden. Bis zur nächsten Überprüfung muss die Nitratbelastung deutlich sinken“, sagt Gülzow.

Im Rhein-Pfalz-Kreis bestehen die landwirtschaftlichen Flächen zu 94 Prozent aus Ackerflächen. Es dominieren Felder ohne Bäume. „Bäume auf den Feldern helfen, das Nitrat wieder an die Oberfläche zu befördern und so in der Zukunft die Nitratbelastung im Brunnenwasser zu verringern“, verspricht der Physiker. Auf dem Feld stehen dann zum Beispiel Baumstreifen aus schnellwachsenden Bäumen wie Pappeln, Weiden oder Erlen, die alle vier bis sechs Jahre geerntet und als Hackschnitzel zur Energiegewinnung verkauft werden.

Die Angst, dass die Bäume zu Ernteeinbußen führen, habe sich nicht bestätigt. Landwirte könnten zudem seit Anfang 2023 für diese sogenannten Agroforstflächen Förderungen beantragen.