Eine widerspenstige Frau musste die Polizei in Schifferstadt bändigen. Die Beamten der Inspektion Schifferstadt wurden am Montagabend gegen 18 Uhr zu einem Einsatz in die Salierstraße gerufen. Eine vermisste weibliche Person, die ihren Suizid angekündigt hatte, löste den Alarm aus. Die Frau konnte in der Salierstraße in Gewahrsam genommen werden. Sie wehrte sich, beleidigte lautstark die Einsatzkräfte und bespuckte sie. Die Situation wurde laut Polizeibericht von zahlreiche Passanten verfolgt, die sich zum Teil in negativer Weise gegenüber den Beamten äußerten. Die Frau wurde in eine Fachklinik gebracht. Durch ihre Widerstandshandlung wurden vier Einsatzkräfte der Polizei leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefonnummer 06235 4950, oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.