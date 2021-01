Altrip. Der Lockdown geht weiter und – klar – in Altrip wird auch wieder via WhatsApp gebacken. Die Brotbackgruppe des Heimat- und Geschichtsvereins (HGV) startet von Freitag bis Sonntag, 29. bis 31. Januar, mit einem Roggen-Sauerteigbrot in die neue Runde.

Gemeinsam backen und doch mit dem nötigen Abstand: Das ist das Erfolgsrezept des Altriper WhatsApp-Backens. Für das erste Backen im Jahr 2021 steht ein Klassiker, ein reines Roggen-Sauerteigbrot, auf dem Plan. „Oftmals ist in Roggenbroten immer wieder auch Weizen mitverarbeitet, bei uns dieses Mal aber nicht“, heißt es von der Backtruppe. „Das ist auch eine kleine Herausforderung und wird sicher interessant.“ Ist der Teig zu dünn, zu zäh, klebt oder bröselt er – bei all diesen Fragen können sich Teilnehmer via WhatsApp melden und um Hilfe bitten. Aus der Runde gibt’s dann Tipps und Tricks, Bilder oder gar Videos, damit das Brot gelingt.

Mitmachen können nicht nur Mitglieder des HGV. Wer Lust am Backen hat, ist willkommen. Interessierte können sich mit Jupp Settele, Telefon 0179/9943613, E-Mail jupp.settele@hgv-altrip.de, in Verbindung setzen, um sich anzumelden oder Näheres zu erfahren.