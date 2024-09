Lustig oder gruselig? Das ist die Frage beim Obst- und Gemüsetag am kommenden Sonntag (29. September), wenn ganz viele Kürbisgesichter die Bühne zieren werden. Auch in diesem Jahr können Kinder mit Unterstützung von Helferinnen des städtischen Jugendtreffs oder ihren Eltern große Halloween-Kürbisse aushöhlen und mit Gesichtern verschönern. Die schönsten Kürbisse werden um 17 Uhr auf der Hauptbühne prämiert. Dazu müssen die Kürbisse laut Stadtverwaltung mit einer Nummer oder Namen versehen werden und an der Bühne bis spätestens 16.45 Uhr abgegeben werden. Im Anschluss prämiert die Jury die schönsten drei Kürbisgesichter. Kinder, die am Kürbisschnitzen teilnehmen möchten, können sich ab 11 Uhr am Kürbisstand am Schillerplatz treffen. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.