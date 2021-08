In Böhl-Iggelheim scheint es kaum ein anderes Thema als die Westumgehung zu geben. Die Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern verhärten sich. Die geplante Straße soll nun auch Thema einer Online-Einwohnerversammlung werden, zu der die Gemeinde für Mittwoch einlädt. Es gebe Argumente für und gegen die Umgehung – doch die dafür seien gewichtiger, sagt Bürgermeister Peter Christ. Nicht nachvollziehen kann er die Kritik aus Haßloch.

Argumente sollen auch bei der Online-Versammlung ausgetauscht werden. Böhl-Iggelheims Bürgermeister Peter Christ (CDU) wird zunächst die Planung der Westumgehung vorstellen, wie er sagt. Danach haben die Fraktionen des Gemeinderats sowie die Bürgerinitiativen für und gegen die knapp drei Kilometer lange Trasse die Gelegenheit, ihre Argumente vorzutragen und die Bürger könnten über einen Chat Fragen stellen. Die Einwohnerversammlung ist auf eine Dauer von zweieinhalb Stunden begrenzt.

„Eine große Entlastung für die Menschen im ganzen Ortsteil Iggelheim“, nennt Christ das Hauptargument für den Bau der Westumgehung. Die Trasse soll den Teil der Landesstraße 532 ersetzen, der derzeit durch Iggelheim verläuft, das sind die Haßlocher Straße, die Langgasse und die Eisenbahnstraße. Doch auch viele andere Iggelheimer Bürger seien von dem hohen Verkehrsaufkommen betroffen, denn es sei gefährlich, die L 532 zu überqueren oder dort mit dem Rad zu fahren, sagt Christ.

„Es fährt doch kein Lkw ab“

Für den Bau der Umgehung ist der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer zuständig, der die Planung erstellt und das Planfeststellungsverfahren gestartet hat. Bis 21. Mai können Bürger und die sogenannten Träger öffentlicher Belange Bedenken gegen die Planung vorbringen.

„Die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung“, kommentiert Christ die Diskussion, die in zwei Ausschüssen des Haßlocher Gemeinderats geführt wurde. So sei darin gesagt worden, dass eine Brücke am östlichen Herrenweg störend sei. „Da ist gar keine Brücke vorgesehen“, sagt Christ. Ebenso falsch sei die Aussage, dass durch die Westumgehung mehr Verkehr angezogen werde, der dann Haßlocher Straßen belaste. „Diesen Verkehr gibt es schon und der geht derzeit durch Iggelheim“, sagt Christ. Unter den Autos, die täglich durch Iggelheim fahren, seien auch viele aus Haßloch. Christ verweist darauf, dass laut Verkehrsuntersuchungen aus dem Jahr 2019 durch die Westumgehung der Verkehr in Iggelheim um 53 Prozent reduziert werden könnte.

Absolut nicht nachvollziehen kann Christ die Aussage, dass durch die Westumgehung der Lkw-Verkehr in Haßloch deutlich steigen werde. „Es fährt doch kein Lkw-Fahrer von der Autobahn ab, um über die Westumgehung und Haßloch in die Neustadter Gewerbegebiete zu fahren, wenn er auf der Autobahn nur noch wenige Kilometer zurücklegen muss, um in diese Gewerbegebiete zu kommen“, sagt Christ. Die Aussage der Haßlocher Verwaltung und von Ausschussmitgliedern, dass durch die zunehmende Anzahl von Elektroautos die Belastung für Iggelheim geringer werde, sei unsinnig. Elektroautos seien zwar leiser, aber gerade deshalb gefährlich, denn Radfahrer und ältere Menschen würden die Elektroautos oft erst sehr spät wahrnehmen.

Es sei richtig, dass durch den Bau der Umgehungsstraße Gelände verbraucht und landwirtschaftliche Flächen zerschnitten werden, geht Christ auf ein Argument der Gegner der Westumgehung ein. Doch sei in Abstimmung mit Vertretern der Landwirtschaft die Auswirkung auf landwirtschaftliche Flächen so gering wie möglich gehalten worden. Bei der Umlegung gelte es darauf zu achten, dass jeder betroffene Landwirt Fläche in einer Größe bekommt, die gut zu bearbeiten ist.

Nicht richtig sei die Aussage, dass die Straße auf einem 2,40 Meter hohen Damm gebaut werde, das sei nur auf einer kurzen Strecke der Fall, ansonsten liege die Trasse deutlich unter zwei Metern. Nicht richtig seien auch die Aussagen, dass Böhl und Iggelheim durch die Straße zerschnitten und das Oberfeld mit Lärm belastet werde. „Die Westumgehung ist 70 Meter vom Oberfeld entfernt“, erklärt Christ.

Sicheres Queren wird möglich

Es gebe entlang der Trasse Querungshilfen und am Kreisel eine flache Unterführung für Fußgänger und Radfahrer, verweist Christ auf einen weiteren Punkt der Diskussion. In einer Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren verweise die Gemeinde nochmals auf mehrere Aspekte, die zu beachten seien, unter anderem darauf, dass die Querungshilfen sicher gestaltet werden müssen.

Durch die Westumgehung werde etwa 33.000 Quadratmeter Fläche verbraucht, erläutert Christ. Als das Haßlocher Gewerbegebiet Nord ausgewiesen wurde, seien 220.000 Quadratmeter wertvolles Ackerland vernichtet worden. Dagegen habe Böhl-Iggelheim keine Einwände erhoben, auch nicht gegen den Bau des nicht notwendigen Baumarkts und auch das extrem hohe, hässliche Werbeschild auf Haßlocher Gemarkung an der Autobahn akzeptiere man, sagt Christ. In Zukunft werde Böhl-Iggelheim aber genau überlegen, ob es Vorhaben von Haßloch zustimmt.

Einwählen

Wer an der Versammlung, Mittwoch, 18 Uhr, teilnehmen möchte, muss sich unter der E-Mail-Adresse info@boehl-iggelheim.de anmelden.