Der Wertstoffhof Schifferstadt und der Zugang zur Bauschuttdeponie bleiben am Dienstag, 19. Mai, wegen der Erneuerung der Toranlage ganztägig geschlossen. Es wird laut Kreisverwaltung lediglich ein reduziertes Anlieferangebot geben. Ausschließlich Grünschnitt und Bauschutt können in Containern vor dem Wertstoffhofgelände in Kleinmengen (Kofferraumfüllung) abgeladen werden. Auch hier sind die Abstands- und Hygieneregeln unbedingt einzuhalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Alle andern Wertstoffe wie etwa Elektrogeräte, Batterien, Metallschrott oder Speisefette können an diesem Dienstag auch beim Wertstoffhof Böhl-Iggelheim (Kläranlage, an der L528, von 16 bis 18 Uhr) oder beim Wertstoffhof Mutterstadt (neben dem Betriebsgelände der Firma Zeller, In der Schlicht 6, von 8 bis 17 Uhr) abgegeben werden. Weitere Informationen unter www.ebalu.de .