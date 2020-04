Am Samstag sind in der Region viele Wertstoffhöfe geöffnet, manche zum ersten Mal seit Wochen. Wie groß der Andrang und die Ungeduld der Nutzer sein werden, ist unklar. Die Gemeinde Bobenheim-Roxheim appelliert an ihre Bürger, gegenüber dem Aufsichtspersonal freundlich zu bleiben.

An Gründonnerstag ist Bürgermeister Michael Müller (SPD) von einem Mitarbeiter mit einer lustigen E-Mail in den Osterurlaub verabschiedet worden. Darin ein Foto von einer Eishockey-Ausrüstung: Helm, Handschuhe, Knie- und Ellenbogenschützer. Das Stichwort dazu: Öffnung Wertstoffhof.

Die Mail zum Schmunzeln hat einen ernsten Hintergrund. Denn es kann sein, das es am Samstag zwischen 7.30 und 13 Uhr auf dem Bobenheim-Roxheimer Betriebshof hoch hergehen wird, falls sehr viele Hobbygärtner gleichzeitig ihren Grünabfall abladen wollen. Wegen der Coronavirus-Pandemie müssen sie Abstand voneinander halten, und das bedeutet unter Umständen, dass sie längere Zeit warten müssen, bis sie an die Reihe kommen. Und dass sie ermahnt werden, wenn sie die Regeln nicht einhalten.

Sogar die Polizei will nach dem Rechten sehen

„Wir bitten die Bürger, geduldig zu sein und freundlich zu bleiben, wenn’s länger dauert“, sagt Erster Beigeordneter Frank Peter (CDU). „Unsere Mitarbeiter können ja nichts dafür.“ Sechs Personen, darunter Sicherheitsfachleute sollen am Samstag für einen geordneten und sicheren Betriebsablauf sorgen. „Und die Polizei wird auch vorbeischauen“, kündigt Peter an.

Eine große Sorge ist, dass es wegen der Pflicht, im Auto auf Einlass zu warten, zu einem Stau auf der Industriestraße kommen könnte. Personen, die Grünschnitt und Wertstoffe mit Fahrradanhängern oder Handwagen zur Sammelstelle bringen, müssten übrigens ebenso warten wie Autofahrer. Um das Problem zu lösen oder wenigstens zu entschärfen, werden die Fahrzeuge laut Peter so um das Sozialgebäude auf dem Hof herumgeführt, dass möglichst viele auf dem Gelände warten können, statt auf der Straße stehen zu müssen.

Wer bis 13 Uhr am Wertstoffhof eintrifft, darf seinen Abfall über diese Uhrzeit hinaus abgeben, wer später kommt, hat an diesem Tag Pech gehabt. Die nächsten Möglichkeiten unter den gleichen Bedingungen sind laut Gemeinde am Mittwoch von 16.15 bis 18.30 Uhr und am darauf folgenden Samstag von 8 bis 12 Uhr.

Auch andere Sammelstellen geöffnet

Weil auf dem Heßheimer Wertstoffhof Grünschnitt schon seit Mittwoch abgegeben werden kann, rechnet Verbandsbürgermeister Michael Reith (SPD) für Samstag (8 bis 14 Uhr) dort und auf dem Wertstoffhof in Lambsheim mit einer relativ entspannten Situation. Auch dort dürfen sich nur wenige Autos gleichzeitig aufhalten. In Heßheim gibt es für Wartende genügend Platz, in Lambsheim könne es theoretisch zum Stau auf der Straße kommen, so Reith. Jeweils vier mit Mundschutzmasken ausgestattete Mitarbeiter hätten am Samstag auf den beiden Höfen Dienst.