Trotz langer Autoschlangen samstags vor dem Wertstoffhof in Mechtersheim werden die Öffnungszeiten dort nicht ausgeweitet. Das hat eine Anfrage von German Reichling (CDU) im Römerberger Ortsgemeinderat ergeben. Das stehe nicht in der Macht der Ortsgemeinde, antwortete Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne). Der Wertstoffhof werde vom Kreis betrieben. Für mögliche Überstunden oder weiteres Personal übernehme dieser nicht die Kosten. Auch gebe es wenig Potenzial, den Verkehr besser zu steuern. Hoffmann appellierte an die Bürger, nur haushaltsübliche Mengen abzuliefern, um die Wartezeiten für alle zu verkürzen.