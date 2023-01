Ein Werkzeugkoffer ist am Sonntagmittag in der Schulstraße in Schifferstadt gestohlen worden. Laut Polizei ließ ein 28-Jähriger, der an seinem Auto schraubte, die Tüte mit dem Koffer kurz unbeobachtet neben dem Fahrzeug. In der Tüte befanden sich neben dem schwarzen Werkzeugkoffer noch ein blauer Akkuschrauber sowie anderes Werkzeug. Eine Nachbarin des Mannes gab der Polizei gegenüber an, dass ein etwa 50 Jahre alter Mann in Begleitung einer Frau mit einer solchen Tüte in Richtung Burgstraße gelaufen sei. Der Mann habe einen grauen Kurzmantel getragen, die Frau eine rote Mütze, einen roten Schal und einen langen schwarzen Mantel. Hinweise zu diesen Personen nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.