Nach dem überraschenden Tod von Ortsbürgermeister Rainer Reiß braucht Birkenheide mitten in der Legislaturperiode einen neuen Chef. 2509 Menschen im Dorf haben am Sonntag nun die Wahl zwischen Juliane Popp und Emmi Seitz. Kurz vor der Entscheidung beziehen die Kandidatinnen Position. Doch bei der Frage nach der Zukunft weichen sie aus.

Der Triumph war groß, als Rainer Reiß (CDU) im Mai 2019 erneut Ortsbürgermeister von Birkenheide wurde. Fünf Jahre zuvor wurde er von den Wählern mehr oder weniger abgestraft, nun war er wieder da. Mindestens genauso groß war jedoch der Schock, als er im Frühjahr 2021 nach kurzer, schwerer Krankheit überraschend starb. Seither ist die Position des Ortsbürgermeisters vakant – und wenn Deutschland am Sonntag einen neuen Bundeskanzler wählt, wählt Birkenheide zeitgleich einen neuen Ortschef. Die Kandidaten sind Emmi Seitz (FWG) und Juliane Popp (CDU), die derzeit die Amtsgeschäfte kommissarisch führt. Die SPD stellt keinen Bewerber unterstützt aber die Kandidatur von Seitz. Brisant: Bis 2018 gehörte Popp der SPD-Fraktion im Ortsgemeinderat an, verließ diese dann jedoch, als es um Fragen der Fraktionsdisziplin ging. Bei der Kommunalwahl 2019 trat sie dann für die CDU an, ohne der Partei anzugehören.

Klar ist also, dass die neue Ortsbürgermeisterin von Birkenheide eine Frau wird. 2509 Menschen im Ort sind am Sonntag wahlberechtigt, 1289 davon haben bislang Briefwahl beantragt. Wenige Tage vor der Entscheidung beziehen die Kandidatinnen noch einmal Stellung. Welche Themen sind zentral für die Zukunft des Ortes? Wie gehen sie mit der chronisch schlechten Finanzsituation des Dorfes um? Und wie wollen die Bewerberinnen für eine bessere Stimmung in den politischen Gremien sorgen? Denn die Gräben zwischen den Fraktionen scheinen tief zu sein ...