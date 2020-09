Hinter jedem Radfahrer könnte einer stecken. Einen Stadtradler, meinen wir. Menschen, die fürs gute Klima Kilometer machen. Auch auf dem Land. Für den Rhein-Pfalz-Kreis gehen 1997 Aktive an den Start. Wir wollen ein paar Klimarettern ein Gesicht geben. Heute haben wir Toni Krüger in freier Fahrt gestoppt. Der Altriper ist nicht nur bei den Grünen aktiv, sondern auch Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Rheinauen.

Ich radle mit, weil …

... ich ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer bin und Menschen motivieren will auch teilzunehmen. Fahrrad fahren hat so viele Vorteile. Man tut was für sich und seine Gesundheit, kommt nicht gestresst am Ziel an. Und, wie man beim Eintrag der gefahrenen Strecke anhand der „Stadtradeln-App“ gut erkennen kann, spart man nicht nur Geld, sondern man minimiert auch den CO 2 -Ausstoß in nicht unerheblichem Maße und leistet somit einen Beitrag zum Klimaschutz. Gute Gründe, häufiger zu radeln.

Unterwegs bin ich auf ...

... Entspannungskurs. Fahrradfahren entschleunigt ein Stückweit den stressigen Alltag. Ich nehme die Umgebung viel intensiver wahr, kann Wege fahren abseits des Verkehrs und nah an der Natur. In Verbindung mit der sportlichen Bewegung finde ich so eine gute Balance, um runter zu kommen.

Ein guter Radweg ist ...

... nah an der Natur mit saisonal unterschiedlich schönen Bildern und Eindrücken.

Zur Sache