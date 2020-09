Hinter jedem Radfahrer könnte einer stecken. Einen Stadtradler, meinen wir. Menschen, die fürs gute Klima Kilometer machen. Auch auf dem Land. Für den Rhein-Pfalz-Kreis gehen 2032 Aktive an den Start. Wir wollen ein paar Klimarettern ein Gesicht geben, heute Nadine Hahn. Die 29-Jährige arbeitet bei der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Sie fährt jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit, für längere Ausflüge am Wochenende sattelt sie allerdings um.

Ich radle mit, weil …

... ich fit bleiben möchte. Seitdem ich so ortsnah an meinem Zuhause arbeiten kann, versuche ich die „Kleinstrecken“ innerhalb der Verbandsgemeinde mit dem Fahrrad zu erledigen. Denn es heißt ja so schön: „Auch Kleinvieh macht Mist.“

Unterwegs bin ich auf …

... meinem leicht auffälligen Citybike, das für meine Radstrecken vollkommen ausreichend ist.

Ein guter Radweg ist …

... der neugebaute Radweg zwischen Schauernheim und Gronau. Diesen benutze ich öfter, wenn ich zu Gemeinderatssitzungen der Ortsgemeinde Rödersheim-Gronau unterwegs bin. Aber auch alle andere Radwege unserer Verbandsgemeinde sind gut ausgebaut.

Zur Sache