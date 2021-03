Die Überwachung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit stand am Dienstag im Fokus der Polizei. Von 9.45 bis 14.45 Uhr wurden in der Haßlocher Straße in Böhl-Iggelheim 41 Verstöße, im Zeitraum von 13.20 bis 14.45 Uhr in der Woogstraße in Neuhofen 17 Verstöße und von 22.30 bis 23.30 Uhr in der Burgstraße in Schifferstadt zwei entsprechende Verstöße geahndet. Bei den Kontrollen wurde weiterhin achtmal gegen die Gurtpflicht verstoßen. Darüber hinaus kam es laut Polizei zu einer Verwarnung, weil ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer mittels Lichthupe auf eine Geschwindigkeitskontrolle hinwies und andere Verkehrsteilnehmer hiervor warnte.