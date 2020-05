Müssen Mitarbeiter eines Supermarkts die Maskenpflicht kontrollieren? Ist das Ordnungsamt unterwegs, um Verstöße zu ahnden? Eine Leserin beklagt, dass Menschen in einem Schifferstadter Supermarkt ohne Schutz einkaufen – und dass das Ordnungsamt nichts dagegen tut. Die Verwaltung weist diesen Vorwurf zurück.

„Fehlende Präsenz des Ordnungsamtes“ beklagt eine Leserin in Schifferstadt. Es sei enorm wichtig, dass die Mitarbeiter in diesen Tagen Präsenz in der Stadt zeigen – und Verstöße etwa gegen die Maskenpflicht ahnden. Bei einem Einkauf im Lidl-Markt am Montag habe sie gesehen, dass „einige Kunden keine Maske trugen“, teilt sie in einem Schreiben an die Stadtverwaltung mit, das auch der RHEINPFALZ vorliegt. Eine Mitarbeiterin des Discounters habe ihr auf Nachfrage mitgeteilt, dass es nicht ihre Aufgabe sei, die Einhaltung der Vorgaben zu kontrollieren. „Es sei schließlich das eigene Risiko eines jeden Kunden, ob er erwischt wird oder eben nicht“, habe die Mitarbeiterin mitgeteilt.

„Über diese Aussage war ich etwas verwundert, da ich davon ausging, dass Lidl ein Hausrecht besitzt und das Ordnungsamt bei der Überprüfung unterstützen könnte“, schreibt die Frau. „Hinsichtlich einer Maskenpflicht in Lebensmittelgeschäften orientiert sich Lidl an den Vorgaben der Behörden vor Ort und setzt diese entsprechend um“, teilt die Pressestelle des Unternehmens mit. „Wenn behördlich angeordnet, weisen wir am Eingang der Filiale Kunden auf Plakaten hin, dass Mund und Nase bedeckt sein müssen und entsprechen damit den Vorgaben.“ Mitarbeiter seien daher nicht angehalten, Menschen gezielt anzusprechen, die sich nicht an diese Vorgabe halten. Das Unternehmen appelliere jedoch an jeden Einzelnen, „verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen“.

Fast nur noch Corona-Kontrollen

Ob die Mundschutzpflicht eingehalten wird, kontrolliert also lediglich das Ordnungsamt. Die Arbeitszeiten – und somit auch die Kontrollen – des Vollzugsdiensts seien aufgrund der Corona-Pandemie ausgeweitet worden, berichtet Traudel Steigleder, Referatsleiterin Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Überprüft werden beispielsweise die Abstandsregelungen, gesperrte Spielplätze, nötige Schutzscheiben oder das Tragen von Einmalhandschuhen in Geschäften und seit dieser Woche auch der vorgeschriebene Mund-Nasen-Schutz. „Die Mitarbeiter sind auch in den Supermärkten und anderen Geschäften unterwegs und schauen, ob alles so ist, wie es sein soll“, betont Steigleder. „Wir machen seit Wochen fast nur noch Corona-Kontrollen.“

Stellt das Ordnungsamt bei Kontrollen fest, dass ein Kunde keine Maske trägt, werden aktuell nur Ermahnungen ausgesprochen, sagt Steigleder. Ab Montag muss jeder, der sich nicht an die Maskenpflicht hält, ein Verwarnungsgeld in Höhe von zehn Euro zahlen. Wenn Mitarbeiter eines geöffneten Geschäfts Mund und Nase nicht abdecken und keine anderen Schutzvorkehrungen getroffen wurden, muss der Betreiber mit einem Bußgeld von 250 Euro rechnen.