Vor eine nicht ganz einfache Aufgabe haben wir unsere Leser mit dem Sommerquiz-Rätselbild vergangene Woche gestellt. Fünf richtige Einsendungen gab es. Zu sehen war auf dem Foto ein Windsack, der auf dem Modellflugplatz in Lingenfeld weht.

Für einen „richtigen“ Flugplatz für große Maschinen, wäre der Standort nordwestlich der L507 zwischen Lingenfeld und Mechtersheim denkbar ungeeignet. Befindet sich doch der Schwegenheimer Windpark – eines der Windräder war auf unserem Foto im Hintergrund zu sehen – nur wenige Meter entfernt. Für die ferngesteuerten Maschinen, die hier abheben und landen, ist die Nähe allerdings kein Problem – zumindest dann, wenn sie auf der von den Windkraftanlagen abgewandten Seite unterwegs sind.

Der Modellflugsportverein Lingenfeld wurde 1962 gegründet. „Das Hobby Modellfliegen besteht aus vielen unterschiedlichen Facetten wie dem Konstruieren, Bauen und Fliegen von funkferngesteuerten Modellflugzeugen aller Art, Hubschraubern sowie diversen anderen Fluggeräten“, informiert der Verein auf seiner Internetseite. Im Verein werde vom reinen Segelflugzeug über Modelle mit Elektroantrieb bis hin zu Modellen mit Verbrennungsmotor alles geflogen, sagt Reinhard Berzel, der seit 2018 Vorsitzender des Vereins ist. Das maximal zulässige Abfluggewicht der Modelle beträgt 25 Kilogramm. „Wir haben mittlerweile auch eine Jet-Zulassung für den Flugplatz“, berichtet Berzel.

Der Flugplatz befindet sich auf einem rund 9000 Quadratmeter großen Gelände in der Haselgewanne im Vereinsbesitz. Je nachdem, wie die Witterung war und wie schnell das Gras gewachsen ist, muss der Platz alle ein bis zwei Wochen gemäht werden, berichtet Vereinsvorsitzender Reinhard Berzel. Außer dem Windsack, der den Modellflugfreunden dabei hilft, ihre Maschinen gegen den Wind zu starten, gibt es auf dem Gelände auch einen Vorbereitungstisch und es kann ein Fangzaun ausgefahren werden, damit landende Flugzeuge keine Autos und Zuschauer gefährden. Beim Fliegen müssen die Vereinsmitglieder darauf achten, ihre Maschinen nicht über bewohntes Gebiet zu steuern. Wenn Landwirte gerade ein Feld bearbeiten, darf es laut Berzel ebenfalls nicht überflogen werden. Zeitliche Beschränkungen gibt es auch: Verbrenner dürften zwischen 12 und 14 Uhr sowie ab eine Stunde vor Sonnenuntergang nicht mehr in die Luft steigen, erläutert Berzel.

Neueinsteiger willkommen

Knapp 50 Mitglieder hat der Verein laut Berzel aktuell. Für Neueinsteiger bestehe die Möglichkeit, im Lehrer-Schüler- Betrieb geschult zu werden. Dafür habe der Verein eigens Modelle und Steuerungen angeschafft. Und sogar im Winter können die Mitglieder ihre Modelle in die Luft steigen lassen – zumindest die sehr leichten. Dazu organisiert der Verein „Indoor-Fliegen“ in örtlichen Sporthallen. Wer sich für den Verein interessiert, findet auf mfsv-lingenfeld.de alle nötigen Informationen und Kontaktdaten.

