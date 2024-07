Sie ist 4,03 Meter hoch und Eleonore Christs größte Freude. Die Rede ist von der höchsten Sonnenblume in ihrem Garten in Mechtersheim. Christ ist damit die erste Teilnehmerin der RHEINPFALZ-Gartenolympiade.

Eleonore Christ, die am liebsten nur „Lore“ genannt wird, war zuletzt im Krankenhaus. Als sie wieder nach Hause kam, wurde sie überrascht. In einem Beet in einer Ecke ihres Gartens wachsen zahlreiche Sonnenblumen. Vier sind während ihrer Abwesenheit in die Höhe geschossen, eine misst derzeit 4,03 Meter. „So groß waren die Sonnenblumen letztes Jahr nicht“, sagt die 84-Jährige.

Sie kann sich noch genau erinnern, als sie die Samen im vergangenen Jahr nach einem Gottesdienst von Pfarrerin Bettina Beyerle am Ausgang der Kirche überreicht bekam. Die Sonne und die Blumen waren Teil von Beyerles Predigt. Christ lobt die Pfarrerin als eine „ganz liebe Frau“.

Vögel verteilten Samen – das ist Ergebnis ist riesig

Als die Seniorin zu Hause war, säte sie die Samen in dem Blumenbeet aus, die Sonnenblumen wuchsen und verblühten nach dem Sommer. Christ überließ den Vögeln den Blütenstand mit den Körnern. Amseln, Rotkehlchen und Spatzen fanden Futter und verteilten die Samen in dem Beet. Daraus wuchsen dieses Jahr – ohne das Zutun von Lore Christ – die „riesengroßen“ Sonnenblumen. Wenn sie Hilfe im Garten braucht, kann sie sich auf ihren Nachbar verlassen, der die Arbeit für die Seniorin übernimmt. „Er macht das ganz toll“, sagt Christ und lobt insgesamt das sehr gute Zusammenleben mit den Menschen in ihrer Straße am Rand von Mechtersheim.

Wenn die Seniorin morgens auf ihrer Terrasse sitzt und frühstückt, erfreut sie sich nicht nur an den Blumen, sondern auch an den Vögeln, die immer wieder vorbeischauen. Die können sich sicher sein, dass sie auch dieses Jahr bei den Sonnenblumen wieder viel Futter finden – und wahrscheinlich sorgen sie dann erneut dafür, dass sich Eleonore Christ auch im nächsten Jahr wieder an Sonnenblumen in ihrem Garten erfreuen kann.

Teilnahme