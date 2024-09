Die jährliche Feuerwehr-Großübung am Donnerstag im BASF-Agrarzentrum in Limburgerhof verlief im Großen und Ganzen gut. An ein paar Stellen aber haperte es dann doch.

Schon seit Jahrzehnten wird im BASF-Agrarzentrum regelmäßig der Ernstfall geprobt. Auf dem Gelände gibt es eine Menge Herausforderungen: Es gibt Labore, in denen geforscht und in