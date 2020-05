Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat die Salierschule in Schifferstadt im noch laufenden Schuljahr eine veränderte Rolle eingenommen. Die Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen ist nicht mehr „nur“ Stammschule für die Sonderpädagogik an den Regelschulen der Umgebung. Hier ist nun auch ein Förder- und Beratungszentrum für den Rhein-Pfalz-Kreis. Was das bedeutet, erläutert Schulleiterin Anette Hilspach-Kierig.

An der Salierschule versammelt sich, salopp gesagt, die geballte Fachkompetenz der Sozialpädagogik. Denn sie ist die einzige Förderschule im Rhein-Pfalz-Kreis. Als solche werden hier nicht nur die eigenen Schüler unterrichtet, sondern Lehrer der Schule waren bisher den einzelnen Grundschulen des mittleren Landkreises zugeordnet und arbeiteten dort zu bestimmten Stunden mit Schülern, die Unterstützung benötigten.

Diese Art der Arbeit ist seit August weggefallen zugunsten des Konzepts des Förder- und Beratungszentrums, das von der Landesregierung ins Leben gerufen worden ist. Auch hier ist Anette Hilspach-Kierig die Leiterin. „Wir kommen nun auf Nachfrage in die Schulen“, erläutert die 65-Jährige. Lehrer wenden sich nun an die Salierschule, wenn sie denken, dass ein Kind besondere Unterstützung braucht. Und die Pädagogen würden dann nicht mehr nur direkt mit den Kindern arbeiten, sondern die Lehrer beraten, „das ist ein Paradigmenwechsel“. Das Förder- und Beratungszentrum koordiniert außerdem Stunden mit kooperierenden Förderschulen, etwa mit Schwerpunkt für körperliche oder geistige Entwicklung in Ludwigshafen oder Speyer.

Starke Nachfrage an Beratung

Die Salierschule ist jetzt nicht mehr nur in den Grundschulen der Umgebung vor Ort, sondern auch in den weiterführenden Schulen. „Das ist für uns ebenfalls neu“, betont die Schulleiterin. Auch wenn die Salierschule selbst bis zur neunten Klasse geht, sei es schon ein Unterschied, an den Regelschulen mit älteren Schülern und deren Bedürfnissen zu tun zu haben. Und es sei eine andere Art von Arbeit, die Lehrer und nicht die Schüler direkt zu beraten und zu unterstützen, „die Gesprächsführung und die Beratung auf Augenhöhe“. In ganztägigen Workshops seien die Sonderpädagogen vorbereitet worden.

Damit haben die Pädagogen der Salierschule nun viel mehr Schulen zu „versorgen“, aber nicht mehr Stunden zur Verfügung, weist Hilspach-Kierig auf ein Problem hin. Es sind 13 Stunden in der Woche, in denen zwei Lehrerinnen in die nachfragenden Schulen kommen. Zu wenig, denn nach schleppendem Beginn nach den Sommerferien 2019 habe es innerhalb kurzer Zeit sehr starke Nachfrage nach Beratung gegeben, „gut 60 Anträge von Lehrern und Schulleitungen, das war ein richtiger Run“. Wartezeiten blieben da nicht aus, bis das Coronavirus und seine Folgen das Ganze erstmal auf Null zurückwarfen.

Was sind denn nun die Probleme, die die Sonderpädagogen auf den Plan rufen? Bei den Kleineren, den Erst- oder Zweitklässlern, seien es meist deutliche Entwicklungsverzögerungen, sagt Anette Hilspach-Kierig: „Früher hat man gesagt, sie sind noch nicht schulreif.“ Still sitzen, zuhören, nicht einfach dazwischen quatschen, seine Materialien organisieren und dabei zu haben – das bekämen manche Kinder einfach nicht hin. Bei älteren Schülern seien es eher Verhaltensauffälligkeiten. Auch Teilleistungsschwächen wie Lese- und Rechtschreib- oder Rechenschwäche gehören zum „Programm“. Hinzu kommen Schüler mit fehlenden sprachlichen Kenntnissen. Elterngespräche und Familienberatung sind ebenfalls Teil der Arbeit, betont die Schulleiterin.

