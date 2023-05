Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Heute geht es in unserer Serie um den Schwarmtrieb und darum, wie sich ein Volk schnell in zwei oder mehr teilt. Das will der Imker in der Regel verhindern, denn weniger Bienen bedeuten weniger Honig.

Die Schwarmzeit, die Gerd Rehmer alljährlich viel abverlangt, geht von April bis Ende Juni. Im Moment seien die Bienen faul, stellt er fest. Pollensammlerinnen versorgen die Brut, Spurbienen suchen mit wenig