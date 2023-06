Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schifferstadt will Plastikmüll vermeiden. Für städtische Veranstaltungen sollen umweltschonende Alternativen zu Wegwerfbechern und -geschirr gefunden werden. Zwar ist in Corona-Zeiten alles auf Eis gelegt. Doch die Stadt will ein Konzept haben, wenn wieder gefeiert werden darf.

Die Stimmung ist ausgelassen. Es wird getrunken und gefeiert. Und die Becher? Landen im Idealfall im Mülleimer. In der Realität jedoch oft auf der Straße. Der Aufwand für die Straßenreinigung