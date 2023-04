Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was war, was kommt: Die Schnaken sind zum großen Teil gebändigt. Doch in Fußgönheim gibt es auch im neuen Jahr einiges zu tun. Ortsbürgermeister Jochen Schubert (FWG) sorgt sich dabei nicht nur um Bauprojekte. Auch beim Allgemeinwohl will der Ortschef ansetzen.

Jochen Schubert lächelt entspannt. Im vergangenen Jahr hatte der Fußgönheimer Ortsbürgermeister (FWG) an dieser Stelle noch von Schwärmen von Stechmücken erzählt, die ein Verweilen auf Balkon und Terrasse im Ort in der Dämmerung unmöglich gemacht haben.