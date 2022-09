Bei einem Wendemanöver in Otterstadt sind am Freitagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 25-jähriger Autofahrer mit zwei Beifahrern auf der K23 von der Kollerinsel in Richtung Otterstadt unterwegs gewesen. Weil er nach eignen Angaben falsch abbog, versuchte der Fahrer seinen Wagen ruckartig zu wenden. Dabei kam das Auto von der Straße ab und knallte in ein Hoftor in der Luitpoldstraße. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt, seine 21- und 23-jährigen Mitfahrer wurden leicht verletzt, einer von ihnen kam vorsorglich ins Krankenhaus. Mehrere Rettungsdienstfahrzeuge und die freiwillige Feuerwehr Otterstadt waren vor Ort im Einsatz. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Hoftor beläuft sich laut Polizei auf rund 3000 Euro. Der 25-jährige Fahrer konnte keinen Führerschein vorweisen, gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.