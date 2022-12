Mit einer Akku-Flex am Fahrradständer kann man schon mal verdächtig wirken. Vor allem, wenn man das Werkzeug dazu benutzt, ein Fahrradschloss zu knacken, so wie das ein Mann am Bahnhof Limburgerhof versuchte. Laut Polizei wurde er von einem anderen Mann, dem das komisch vorkam, angesprochen. Der Akku-Flex-Besitzer flüchtete zu Fuß und ließ das Fahrrad zurück. Das wurde später von der Polizei nach deren Angaben sichergestellt: Marke Scott, Typ Mountainbike, schwarz mit orangefarbener Aufschrift „Aspect 920“, Stollenreifen. Bisher konnte das Rad jedoch niemandem zugeordnet werden. Die Polizei sucht deshalb den rechtmäßigen Besitzer. Dieser soll sich unter Telefon 06235 4950 an die Polizeiinspektion Schifferstadt wenden.