Die Gemeindebücherei Maxdorf lädt am Dienstag, 22. April, zu einem Literarischen Abend anlässlich des Welttags des Buches ein. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, wie die Gemeindebücherei Maxdorf mitteilt. Im Mittelpunkt des Abends stehen Geschichten vom Jakobsweg, von innerer Einkehr sowie von Reisen mit humorvollen Momenten. Zu Gast ist Brigitte Arwers, die aus ihrem Buch „Die vier Pilger“ liest. Sie bringt außerdem Requisiten von ihrer Wanderung nach Santiago de Compostela mit. Ihre Motivation für den Weg war nach Angaben der Bücherei persönlich geprägt, unter anderem durch die Trauer um drei verstorbene Angehörige sowie den Wunsch, sich dem Unbekannten zu stellen und eigene Grenzen zu erkunden. Vorgesehen sind Lesepassagen und eine Fragerunde. Im Anschluss erhalten die Gäste Buchtipps zum Thema Pilgern. Eine Pilgerpause mit kleinem Buffet bietet Gelegenheit zum Austausch. Im zweiten Teil des Abends stellen das Bücherei-Team und der Maxdorfer Buchladen weitere Bücher zu Reisen, Lebenskunst, Glücksorten in der Pfalz, Meditation und Kulinarik vor.