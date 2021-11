Die Zahl fünf wird für fünf Tage im November eine besondere Bedeutung für das Team und die Kunden des Schifferstadter Weltladens haben. Denn die Einrichtung wird fünf Jahre alt – und feiert dies in besonderer Form.

Am 10. November 2016 ging es los mit dem Weltladen, und von Mittwoch, 10., bis Montag, 15. November, wird gefeiert, teilt das Weltladenteam mit – allerdings aufgrund der Corona-Pandemie nicht mit „großem Bahnhof“. So gibt es fünf Tage lang eine Wundertüte mit fünf fair erzeugten und gehandelten Produkten zu zweimal fünf – also zehn – Euro zu kaufen. In dieser Zeit gibt es laut dem Team fünf Prozent Jubiläumsrabatt auf Kunsthandwerk.

Am Freitag, 12. November, wird der Weltladen in Erinnerung an seine Wurzeln auf dem Schifferstadter Wochenmarkt mit einem mobilen Stand zu finden sein. Es gibt ein „Weltladen-Rätsel“ unter dem Motto „Fünf Jahre Weltladen –

fünf Fragen“. Ein Einkaufsgutschein winkt als Gewinn.

Getragen von Ehrenamtlichen

Das Weltladen-Team beschenkt sich und den Trägerverein der Einrichtung, FAIReint Schifferstadt, ebenfalls – und zwar mit je einem Patenkind aus Äthiopien und Burkina Faso, sowie einer Bildungs-Anschubfinanzierung eines Grundschulkindes in Peru. Eröffnet wurde der Weltladen vor fünf Jahren in der Lillengasse 6, inzwischen ist er in der Hauptstraße 6 beheimatet. Er wird laut Weltladen-Team getragen vom ehrenamtlichen Engagement vieler. Neue Mitstreiter sind jederzeit sehr willkommen.

Beim Träger des Weltladens, FAIReint Schifferstadt, wurde der Vorstand neu gewählt. Neuer Vorsitzender ist Uwe Huege, stellvertretende Vorsitzende sind Barbara Abel-Pohlack und Reinhild Trapp. Um die finanziellen Angelegenheiten kümmert sich als Kassenwartin Uli Babelotzky, und Schriftführerin ist Cornelia Grüninger.