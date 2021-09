Wünsche und Ideen für die Welt, aber auch für das eigene Dorf oder die eigene Straße mit Kreide auf Plätze und Gehwege schreiben – das ist die Idee zum diesjährigen Weltkindertag. Für die Aktion ist in Waldsee sogar ein Bürgermeister auf die Knie gegangen.

„Kinder erobern die Straße“ heißt das Motto zum diesjährigen Weltkindertag. Der war am Montag und sollte die Menschen erinnern, welche Rechte Kinder haben und wie es ihnen geht. Die Verbandsgemeinde Rheinauen unterstützt den Aufruf des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen – genannt Unicef – mit einer eigenen Aktion, die bis zum 3. Oktober läuft: Schulen, Kitas, Jugendzentren, Vereine und Verbände, Familien und Kinder selbst können Bilder von ihren auf Plätze und Gehwege mit Straßenmalkreide geschriebenen Wünschen und Ideen an die Verbandsgemeinde schicken. Die Bilder werden dann im Rathaus ausgehängt. Auch auf dem Rathausvorplatz in Waldsee sind Kinder eingeladen, ihre Wünsche mit Straßenmalkreide aufzuschreiben oder aufzumalen.

Die Einladung dazu schrieben am Weltkindertag Bürgermeister Patrick Fassott von der SPD und der Erste Beigeordnete Toni Krüger von den Grünen selbst mit Kreide auf den Boden vor dem Rathaus. Danach wurde die Unicef-Fahne gehisst. Kinderrechte und die Lebenssituation von Kindern sollen von der Politik stärker in den Blick genommen werden, findet Krüger. „Wir wollen Kindern eine Stimme geben, die gehört wird“, sagt er. „Kinder wissen am besten, wie die Welt und insbesondere ihr direktes Umfeld gestaltet sein muss, damit sie gut darin aufwachsen können.“ Und Bürgermeister Fassott meinte: „Vielleicht sieht es im ersten Moment etwas ungewohnt aus, wenn der Beigeordnete und der Bürgermeister auf dem Boden knien und mit Straßenkreide etwas auf den Rathausvorplatz schreiben. Aber uns ist das Thema einfach sehr wichtig.“