Der Weltgebetstag am Freitag, 4. März, wird dieses Jahr von Frauen aus England, Wales, Nordirland gestaltet. Dazu haben sie Gebete, Lieder und Texte passend zum Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ für die weltweite Gebetskette zusammengestellt. Zu dieser überkonfessionellen Aktion laden auch Kirchengemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis ein.

In den vergangenen 130 Jahren ist der Weltgebetstag zur größten Basisbewegung christlicher Frauen geworden, schreiben die Initiatoren auf ihrer Homepage. Die Idee dahinter ist, gemeinsam dafür zu beten und zu handeln, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. In diesem Jahr möchte man ganz besonders an die Ukraine und alle, die unter Krieg und Gewalt leiden, gedacht werden.

Gottesdienste im Kreis

In Böhl-Iggelheim soll unter dem Motto „Informiert beten – betend handeln“ Spiritualität und Engagement für Gerechtigkeit miteinander verknüpft werden. Die Kirchen laden für 18.30 Uhr in die katholische Kirche Böhl zu einem Gottesdienst ein, bei dem gesungen und gebetet wird, musikalisch begleitet von Orgel und Flöte. Es gilt die 3G-Regel und es wird um Anmeldung unter Telefon 06324 64804 (Gisela Singer) oder 06324 979248 (Angelika Bender) gebeten. Mit der Kollekte werden wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Projekte unterstützt.

In Dannstadt findet ein Weltgebetstag-Gottesdienst um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Michael, Kirchenstraße 4, statt; in Assenheim um 18 Uhr in der protestantischen Kirche, Langstraße 23 und in Gronau um 19 Uhr im protestantischen Gemeindesaal, Schulstraße. In Mutterstadt wird dieser Tag um 18.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Medardus gefeiert.