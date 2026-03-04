Anlässlich des Internationalen Weltfrauentags verteilt der Schifferstadter Weltladen am Samstag, 7. März, von 10 bis 13 Uhr fair gehandelte Rosen. Der Aktionstag macht weltweit auf Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam, würdigt die Errungenschaften der Frauenbewegung und verweist auf fortbestehende Diskriminierungen. Zugleich ruft er dazu auf, sich weiter für Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen. Um daran zu erinnern, begrüßt das Team des Weltladens seine Kundinnen an diesem Tag mit einer Rose. Zudem lädt der Weltladen herzlich zur diesjährigen Spendenübergabe aus der Sockenaktion ein. Seit rund sechs Jahren erhält der Weltladen von fleißigen Strickerinnen selbstgestrickte Socken. Der Erlös aus dem Verkauf der Socken – für Groß und Klein – wird ohne Abzüge gespendet. Das Frauenhaus Ludwigshafen erhält am Weltfrauentag um 13 Uhr den gesammelten Betrag.