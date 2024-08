Offen für Neues und stolz auf Bewährtes ist das Ortskartell Hanhofen, das gemeinsam mit der Gemeinde von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September, zum Dorffest im Ortskern einlädt. Von bereichernden Veränderungen ist dabei die Rede.

Die wichtigste Botschaft der Ortskartellvorsitzenden Friederike Ebli vorweg: „Es sind wieder mehr Vereine dabei. Darüber freuen wir uns sehr.“ Ein wenig neue Struktur spielt ebenfalls mit bei der Organisation der teilnehmenden Standbetreiber.

„Der Fußballverein wird seinen Standort in das Vereinsheim der Angler verlegen und somit nicht mehr den Verkaufswagen auf der Straße stehen haben“, kündigt Ebli an. Unterstützung erfährt die Gruppe Steigleider & Friends von den Sängerinnen und Sängern des MGV Hanhofen sowie einer Gruppierung, die sich den Namen Dorfjugend gegeben hat. „Das hat dazu geführt, dass der Steigleidersche Hof wieder als Anlaufstelle geöffnet werden kann“, freut sich Ebli. Beharrlichkeit beweisen die Burgfunken Blau-Weiß mit ihrem Versorgungsstand; der Förderverein der Kindertagesstätte Villa Sonnenburg richtet im Gemeindehaus am Sonntag das Café-Haus ein.

„Palzhütt“ und „Nudelbar“

An den Platz der Culinarischen 7, die sich als Teilnehmer zurückzogen, rückt die „Palzhütt vum Markus“. Dort werden die Besucher mit Pfälzer Spezialitäten und Käsespätzle verköstigt. Neu dabei: „Giorgis Nudelbar“. Dahinter steckt Caterer Georgi Valkov, der die Gemeinde auch beim wöchentlichen Seniorenstammtisch beliefert, informiert Ebli.

Nicht nur kulinarisch verändert sich etwas beim Dorffest, das seine Premiere 1993 nach der Fertigstellung der Umgehungsstraße feierte. „Wir wollten damals mit den Anwohnern der Hauptstraße feiern, dass sie endlich ohne große Gefahr ihr Haus verlassen können“, denkt Ebli dahingehend zurück.

Zur Tradition gehörte über Jahre hinweg das historische Theaterspiel zur Eröffnung der Veranstaltung. Ideengeber war Walter Moßbacher. Er stieß auf Gegenliebe und eine Gruppe Laienschauspieler, die alljährlich die reiche Dorfgeschichte auf die Bühnenbretter brachte, entwickelte sich. „Daraus entstand auch unser Theaterverein, der mittlerweile über die Ortsgrenzen hinaus bekannt ist. Mit dem Nachteil, dass für Szenen aus der Dorfgeschichte leider keine Zeit mehr bleibt“, erläutert Ebli.

Bühnenstück der Kita-Kinder

Dafür wird Bürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD) bei der Eröffnung am Freitagabend, 18 Uhr, von einer Gruppe Kita-Kinder begleitet, die ein kleines Bühnenstück aufführen. Der MGV unterstützt mit Liedbeiträgen. „In diesem Jahr wird es keinen ökumenischen Eröffnungsgottesdienst, sondern einen Dorffest-Gottesdienst am Sonntagmorgen geben“, nennt Ebli eine weitere Änderung.

Verkaufsstände bieten Handarbeit, Kunsthandwerk und Mode, und am Samstag (16 Uhr) und Sonntag (11.30 Uhr) bestücken Kinder einen Flohmarkt auf der Festmeile. „Wir haben an jedem Tag eine tolle Band, so dass für jeden sicher das Richtige dabei ist“, ist Ebli optimistisch.