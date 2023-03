Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Ortskartell (OK) Harthausen hat nach wie vor keinen kompletten Vorstand. Die jüngste Sitzung im Tabakschuppen hat an der Lage nichts geändert. Dennoch funktioniert das Gremium. Es ist nun Ausrichter des Tabakdorffestes am dritten Septemberwochenende.

Vom bisherigen OK-Vorstand ist nach der Amtsniederlegung des bisherigen Vorsitzenden Gerald Fischer im September sowie aktuell auch von Schriftführer Jochen Löffler nur noch die langjährige