In Otterstadt regt sich ebenso wie in Waldsee, Speyer und der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen Widerstand gegen eine mögliche Güterbahntrasse.

Bei der Variante, die vor allem Otterstadt und Speyer tangieren würde, verliefen die Gleise entlang der B9 und vor der Kurpfalzkaserne in einer Linkskurve über die Felder Richtung Otterstadt. Die Trasse ist eine von mehreren möglichen Varianten, wie die Bahn mehr Güter von der Straße auf die Schiene verlagern möchte. Der Ausbau der Güterbahntrasse, der Teil der länderübergreifenden Zugverbindung zwischen Rotterdam und Genua ist, könnte sowohl rechts- als auch linksrheinisch erfolgen. Eine Entscheidung, welche Variante umgesetzt werden soll, will die Deutsche Bahn im kommenden Jahr treffen. Otterstadt möchte sich jetzt von einem Planungsbüro erarbeiten lassen, was gegen die Bahntrasse nahe der Gemeinde spricht, und schließt sich damit der Stadt Speyer und der Ortsgemeinde Waldsee an, die diesen Weg ebenfalls gehen wollen. Sie befürchten Lärmbelästigungen, Einschränkungen bei der Entwicklung der Kurpfalzkaserne sowie bei potenziellen Vorhaben wie Windkraft, Photovoltaik und Geothermie in der Umgebung. Für die Analyse des Planungsbüros wird mit Kosten zwischen 11.000 und 15.000 Euro gerechnet, die sich Otterstadt und Waldsee teilen wollen.