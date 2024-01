Einen weiteren Einbruch in ein Vereinsheim meldet die Polizei in Harthausen. Demnach haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag zum Mittwoch das Vereinsheim des Pfälzerwaldvereins heimgesucht. Es ist der zweite Einbruch in das Vereinsheim innerhalb von 24 Stunden.

Die Einbrecher öffneten einen Carport und hebelten anschließend ein Küchenfenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Nach Polizeiangaben wurden zahlreiche Flaschen Alkohol entwendet. Den Gesamtschaden können die Beamten derzeit noch nicht abschätzen. Die Ermittlungen zum Einbruch dauern an.

In der Nacht zuvor bereits Einbrüche in Vereinsheime

Erst in der Nacht zuvor hatte es Einbrüche in Römerberg und Harthausen gegeben. Wie die Polizei da mitteilte, war das Musikerheim in Berghausen das Ziel der Täter gewesen – sowie da bereits das Vereinsheim des Pfälzerwaldvereins in Harthausen.

Während im Musikerheim Instrumente von hohem Wert entwendet wurden (die Beamten schätzen den Schaden auf rund 20.150 Euro sowie einen Sachschaden von rund 3500 Euro) war beim ersten Einbruch ins Heim des Pfälzerwaldvereins nichts entwendet worden. Den Sachschaden bezifferten die Beamten allerdings auf etwa 1000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die eventuell Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 entgegen sowie per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.