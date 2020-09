Im Kampf gegen die Verschmutzung durch Hundekot wird die Ortsgemeinde zusätzliche Hundetoiletten aufstellen. Dem entsprechenden Antrag der FWG-Fraktion stimmte der Haupt- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung zu.

Als Standorte schlugen die Freien Wähler die Ecke Assenheimer Straße 9/Feldweg und am Parkplatz des Hundesportvereins vor. Beide seien vom rücksichtslosen Teil der bisweilen auswärtigen Hundebesitzer, die die Hinterlassenschaften ihrer Tiere einfach in der Gegend liegenlassen, stark frequentiert. Die Christdemokraten wiederum kündigten an, ein weiteres Hundeklo am Bildstöckl aufzustellen.

Ortsbürgermeister Thomas Angel (FWG) informierte darüber, dass eine Bürgerin angeboten habe, eventuell zwei oder drei dieser Anlagen zu spenden. „Das war aber nur eine mündliche Zusage“, betonte er. Die Anschaffungskosten konnte niemand genau beziffern. Gudrun Hauck-Reiß (FWG) erklärte, Luxusmodelle aus Edelstahl seien nicht geplant, sondern möglichst günstige Exemplare. Robert Neufeld (CDU) meinte sich von einer früheren Hundeklo-Spende seiner Partei zu erinnern, dass je Tütenspende samt Abfallbehälter etwa 400 Euro anfallen.

Steigen durch zusätzliche Hunde-WCs die jährlichen Kosten für die Gemeinde? Das bejahte Roland Argus von der Verwaltung der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Denn der Bauhof leere die Behälter ja. Doch die zusätzlichen Kosten seien minimal im Vergleich zu den Kosten, die für das Einsammeln des illegal entsorgten Mülls anfallen.