Am Sonntag sind weitere sieben Ukrainer in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim angekommen.

Von den nun 17 Geflüchteten, die Helfer aus der Verbandsgemeinde in Eigenregie abgeholt haben, sind laut Bürgermeister Michael Reith (SPD) zwei zu Verwandten nach Speyer gezogen. Fünf Personen kamen demnach in Lambsheim in Privatwohnungen unter, drei in Großniedesheim und sieben in Beindersheim. Wer einzelne Zimmer bis hin zu abgeschlossenen Wohneinheiten für Geflüchtete zur Verfügung stellen möchte, kann sich unter Telefon 06233 3791110 melden. Es handelt sich bei der Bereitstellung von Wohnraum um „eine humanitäre Hilfeleistung ohne finanzielle Aufwandsentschädigung“, wie der Bürgermeister betont. Bürger seien nun schon privat nach Polen gefahren, um Ukrainer abzuholen und hätten im Nachgang die VG nach Unterbringungsmöglichkeiten gefragt. Die Verwaltung weist darauf hin, dass Wohnraum nur dann sichergestellt werden könne, wenn zuvor eine Abstimmung mit der VG erfolgt sei. Zudem werden Sachspenden erst angenommen, wenn der Bedarf geklärt wurde.