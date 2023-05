Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Ortsmitte von Rödersheim-Gronau sollen Grundschüler von Personen aus dem Auto heraus angesprochen worden seien. Der Polizei Schifferstadt sind zwei Vorfälle gemeldet worden. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei derzeit nicht von einer ernsthaften Gefahr aus.

Die Vorfälle sollen sich am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr und am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr in der Nähe der Baustelle des Netto-Markts ereignet haben, informiert Kai Giertzsch, Leiter