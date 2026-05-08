Das Freizeitbad Aquabella bietet im Juni und Juli zwei neue Babyschwimmkurse an. Wie das Schwimmbad mitteilt, beginnt der Kartenverkauf am Montag, 11. Mai. Ein Kurs umfasst sechs Termine und kostet 50 Euro. Eine Begleitperson hat freien Eintritt. Die Karten sind ausschließlich im Bad erhältlich, bezahlt werden kann außerdem nur bar. Es werden zwei Kurse angeboten, jeweils donnerstags vom 18. Juni bis 23. Juli. Der erste Kurs findet von 9 Uhr bis 9.30 Uhr statt, der zweite von 9.30 Uhr bis 10 Uhr. Babyschwimmkurse gelten als gute Möglichkeit, die Kleinsten spielerisch ans Wasser zu gewöhnen, Motorik, Gleichgewichtssinn und Körpergefühl werden gefördert.