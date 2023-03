Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tiefer geht’s nicht: In Römerberg liegt mit 92 Metern über Normal Null (NN) die tiefste Weinberglage in der Pfalz. Die Weinreben gedeihen auf drei Hektar in der Großlage Trappenberg, Einzellage Narrenberg, auf fruchtbarem Lehmboden. Der Weinbau dort hat eine lange Tradition, die auch heute noch von einigen gepflegt wird.

Laut Statistik des Deutschen Weininstituts sind die Weinberglagen in der Pfalz zwischen 92 und 360 Meter hoch. Aber wie ist die Arbeit in der tiefsten Weinberglage der Pfalz? Das Weingut Schmidt