„Lange haben wir an dem Versprechen auf einen heißen Glühwein auf dem Böhl-Iggelheimer Weihnachtsmarkt festgehalten“, sagt Bürgermeister Peter Christ (CDU). Und doch wird nichts daraus. Schuld ist Corona und das aktuelle Infektionsgeschehen. Deshalb plante die Gemeinde bereits mit 2G für das erste Adventswochenende. „Daraufhin zogen über das Wochenende nun einige ihre Zusage für die Teilnahme am Weihnachtsmarkt zurück“, sagt Christ. „Die 2G-Regelung erschwert vielen den Helfereinsatz.“ Nun hat die Gemeinde den Markt abgesagt. Auch in Limburgerhof wird es 2021 keinen Weihnachtsmarkt geben, der bislang von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. Dezember, geplant war. Doch die aktuelle Lage hat Bürgermeister Andreas Poignée (CDU) umdenken lassen. „Diejenigen, die bisher für einen Weihnachtsmarkt plädiert hatten, sind derzeit absolut in der Minderheit“, sagt er. „Die überwiegende Mehrheit der Rückmeldungen lautete: Es bestehen starke Bedenken gegen das Durchführen eines Weihnachtsmarkts. Unabhängig von den Sicherheits- und Schutzmaßnahmen.“ Daher: Absage.