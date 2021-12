Nahrungsmittel und Hygieneartikel: Das sind Dinge, die für die meisten ganz selbstverständlich sind. Doch das ist nicht bei allen Menschen so. Deshalb verteilen die Weihnachtstrucker der Johanniter zum Fest Hilfspakete im In- und Ausland an Bedürftige . Auch Lambsheimer Grund- und Kindergartenkinder haben fleißig gepackt.

Unterstützung benötigen laut Pressemitteilung vor allem Menschen in Albanien, Bosnien, Rumänien, Bulgarien und der Ukraine. Aber auch in Deutschland sollen demnach Hilfspakete bei Menschen ankommen, die unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie leiden. Wer mitmachen möchte, kann im Netz noch bis zum 26. Dezember virtuelle Päckchen packen. Die realen Pakete werden dann von Johannitern und Partnern in den Zielländern zusammengestellt und verteilt.

Die Kinder der Karl-Wendel-Schule und des Kindergarten Korngärtenstraße in Lambsheim machen bereits seit mehreren Jahren bei der Aktion mit und haben auch diesmal selbst mit angepackt. In diesem Jahr wurden bis jetzt rund 500 Päckchen gespendet, wie die Johanniter auf Anfrage mitteilen. 2020 waren es demnach rund 700, im Jahr zuvor sogar 1000 Pakete. Die Zahlen seien zurückgegangen, hieß es, weil wegen Corona nicht vor Ort, zum Beispiel vor Supermärkten, für die Aktion geworben werden konnte.

So können Sie Spenden



