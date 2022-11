Am Freitag wird der Weihnachtsmarkt in Lambsheim eröffnet. Kinder können dort basteln und singen, Erwachsene einen Weihnachtsbaum ersteigern.

Der Markt zwischen den beiden Kirchen ist am Freitag ab 17 Uhr geöffnet. Für die passende Stimmung sorgt ab 18.30 Uhr der GMV mit weihnachtlicher Musik. Um 19 Uhr wird die Veranstaltung dann mit einer Rede offiziell eröffnet.

Am Samstag öffnet der Markt um 16 Uhr, ab 18 Uhr sorgt der GMV wieder für die musikalische Begleitung. Am Sonntag sind die Marktstände ab 15 Uhr besetzt. Um 16 Uhr wird in der katholischen Kirche eine Singgruppe für Kinder angeboten. Natürlich darf der Nikolaus nicht fehlen, er kommt um 17 Uhr. Ab 18 Uhr führt der Kleine Lambsheimer Frauenchor Lieder zum Advent auf. Etwas Besonderes ist die am Sonntag ab 18.30 Uhr stattfindende Versteigerung der Weihnachtsbäume, die auf dem Markt als Deko dienen. „Wir wollen verhindern, dass die Bäume einfach entsorgt werden“, erklärt Melanie Günther, die in der Gemeinde zuständig ist für die Koordination kultureller Veranstaltungen. In den letzten Jahren seien auf diese Weise schöne Tannen für kleines Geld zu haben gewesen.

Über das ganze Wochenende hinweg können Kinder im katholischen Gemeindesaal basteln: freitags von 17 bis 20 Uhr, samstags von 16 bis 20 Uhr und sonntags von 16 bis 19 Uhr. Außerdem steht eine Kindereisenbahn als kleines Fahrgeschäft bereit, und in der katholischen Kirche kann eine Krippe bestaunt werden. An allen Tagen schließt der Markt um 21 Uhr.