In Harthausen gibt es am ersten Adventswochenende wieder einen Weihnachtsmarkt im Malerwinkel. Das hat eine Sitzung des Organisationskomitees ergeben. Rund zehn Anbieter und Aussteller, Vereine und Private, haben bereits zugesagt. Es gibt aber große andere Probleme.

Musikalische Beiträge von Schul- und Kitakindern sowie einem Chor des MGV Harthausen gestalten das Rahmenprogramm an beiden Tagen. Der neue Ortsbürgermeister Rainer Schaust und Beigeordneter Matthias Löffler, sie waren wie ihre Vorgänger Harald Löffler und Günter Gleixner (alle CDU) bei dem Treffen im ASV-Sportheim dabei, sicherten die Unterstützung unter anderem über den Bauhof der Gemeinde beim Aufbau zu und organisieren das Musikprogramm. Beim Weihnachtsmarkt soll die KJG erstmals den Platz um des von ihr bei der 72-Stunden-Aktion im April dieses Jahres errichteten Backhäuschens mit Ausschankstand und Sitzgruppe bespielen, so Schaust.

Doch die Gemeinde steckt in einem Dilemma: Jonas Bosch, im vorigen Jahr erstmals verantwortlich für die Organisation des Tabakdorffestes wie des Weihnachtsmarkts, kann die zweite Aufgabe in diesem Jahr wegen anderer Verpflichtungen im Advent nur eingeschränkt übernehmen. Parallel hat Gudrun Birkle, aktuell in Personalunion Geschäftsführerin und Kassenwartin des Ortskartells Harthausen, angekündigt, diese ehrenamtlichen Funktionen nach 30 Jahren zum Jahresende aufzugeben. Ein Ortskartellvorsitzender fehlt seit dem Rücktritt von Gerald Fischer 2022 im Tabakdorf.

Harthausen braucht demnach zunächst ganz dringend einen verantwortlichen Ansprechpartner für den Weihnachtsmarkt. Und man muss sich überlegen, ob und wie das Ortskartell eine Zukunft hat. Schaust appellierte deshalb eindringlich an das „immer wieder von den Harthausenern bewiesene Pflichtbewusstsein“ und bat – vorerst aber vergeblich – die Anwesenden, dass sich eine Person für die Weihnachtsmarkt-Orga zur Verfügung stellen möge. Anfang kommenden Jahres werde er alle Vereine einladen, um über die Weiterentwicklung das Ortskartells zu diskutieren. Weder er selbst, laut aktuell gültiger Satzung, beim Fehlen einer/eines Vorsitzenden automatisch Ersatz-Ortskartell-Chef, noch sein Beigeordneter könnten diese Aufgabe zusätzlich übernehmen, machte er klar.

Nach einer Abfrage aller beteiligten Vereine zog Bosch eine positive Bilanz des zweiten von Birkle und ihm federführend umgesetzten Tabakdorffests in diesem Jahr. Trotz des kühlen Wetters sei auch finanziell die Rechnung für alle aufgegangen, betonte Birkle. 2025 sollen andere Bands das Musikprogramm gestalten. Er informierte, dass die Mechtersheimer Rock-Party-Coverband Pfälzer Frühgrumbeere bereits verpflichtet sei. Diskutiert werden sollte laut Bosch das Angebot am Samstagnachmittag.